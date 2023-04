ÕL TV | Tippmodell Karmen Pedaru paljastab moemaailma telgitagused: „Nähakse glamuurset elu, aga glamuuri tegelikult pole.“

„Väga paljud bikiinipildid on sellised, nagu oleksid need tehtud Maldiividel, tegelikult on need tehtud lumes kell 5 hommikul. Lõpptulemus on nii ära tuunitud, nagu oleks modell rannas. Need on asjad, mida inimesed ei näe. Nähakse glamuurset elu, aga glamuuri tegelikult pole,“ paljastab tippmodell Karmen Pedaru moemaailma telgitaguseid.