PILDID | Miljonärist kunstikollektsionäär tegi Marica Lillemetsale haruldase kingituse

Enamasti on kunstikogujad persoonid, kes jäävad kunsti varju ega taha end avalikustada. Ometi on ka filantroope, kes tegutsevad kunsti propageerides suurejoonelisemalt, korraldades näituseseeriaid oma kollektsioonist või luues eramuuseume, mis publiku tähelepanu köidavad ning ka nende endi isiksuse avalikkuse huvi alla toovad. Üks sellistest filantroopidest on ka Eestis juba aastaid resideerunud ekstravagantne hispaanlane Jose Corominas.