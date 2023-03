"Harry Potteri" täht Daniel Radcliffe saab isaks!

33aastane Radcliffe ja temast viis aastat vanem USA näitlejanna Darke, kes on koos olnud kümmekond aastat, tabati hiljuti New Yorgi tänaval ning Erini kõht andis aimu, et sel aastal saavad temast ja Danielist lapsevanemad. Nende armulugu oli alguse saanud 2013. aasta filmi „Kill Your Darlings“ võtetel.