Monaco vürstinna Charlene'i välimus õhutab lahutuskõlakaid!

Vürst Albert II ja vürstinna Charlene'i abielu on ümbritsenud kuulujutud algusest peale. Õigemini sahistati juba enne 2011. aastal peetud pulmi, et vürsti mõrsja, endine olümpiaujuja Charlene Wittstock kahetseb kosjade vastuvõtmist ning on püüdnud mitu korda põgeneda, kuid tulutult.