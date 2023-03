ARVUSTUS | LATT KERKIS JÄLLEGI! Langeme põlvele, sest „John Wick 4“ on uus märulifilmide kuningas

Muhedahäälne Keanu Reeves on tagasi mustas kuulikindlas ülikonnas kui joonistatud habemega massimõrvar härra Jonathan Wick. Esimeses kolmes filmis umbes 300 inimest tapnud palgamõrvar ei ole tapatalgusid lõpetanud. Tema koera tapmise eest tuleb kätte maksta ning see veidrate reeglitega allilma universum ei suuda teda kuidagi peatada. Lugu paneb sama tempoga edasi, kuid olgem ausad - keda see huvitab? Istume kinosaalis ja loeme minuteid kui möll pihta hakkab. Umbes 22 minutit peame taluma dialoogi ja õrritamist enne kui mõõgad verd maitsta saavad. Visuaalne meistriteos ja tõeline vägivalla porno on puhas nauding. Kas „John Wick 4“ on tõesti kõige parem märulifilm, mis kunagi tehtud?