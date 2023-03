GALERII JA REPORTAAŽ | VÕLUKEPID VÄLJA! „Harry Potteri“ filmimuusika kontsert tõi mugude halli ellu viimaks ometi maagiat

Reede õhtul koguneb Alexela kontserdimajja igas vanuses ja riietuses mugusid. Agaramatel neist on seljas Sigatüüka embleemides ja värvides võlurirüüd, kuid leidub ka neid, kes on kohale tulnud sädelevas peokleidis ning kontsakingades. Eriti jäävad silma emade-tütarde kombod, kes on end suursuguse kontserti jaoks ühtemoodi kauniks teinud. Ka tundub, et keegi on ära nõidunud parkimismaja kontrolöri, kes lubab inimestel oma luuad seina äärde parkida, kuna kõik ametlikud kohad on täis. See on enneolematu lahkus, sest võib ju parkimiskontrolöridelt tavaolukorras vaid trahvikviitungit oodata.