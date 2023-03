Tõnis Erilaid: „Helgi oli maailma parim naine ja tal oli maailma parim hääl.“

„Olen juba kella ühest öösel või natuke peale seda üleval, nii et mul on hetkel igati väga raske,“ kostab telefonis Tõnis Erilaiu murtud hääl. Ta on joonud meeletus koguses vaid kohvi ja nutnud. Öösel suri oma kodus Tõnise abikaasa, armastatud raadiohääl Helgi Erilaid (80).