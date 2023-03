GALERII | SAAGE TUTTAVAKS! Just need paarid ihkavad naabrist paremaks saada

Kahest merekonteinerist loovad tänu erilistele ideedele ja tublile teostusele mõnusa maja noored, kelle sooviks on ehitada ja võita endale päris oma kodu. Nii võetaksegi sel kevadel Alari Kivisaare ja Maribel Vääna juhtimisel taas ette ülipõnev, emotsionaalne ja üllatustest tulvil teekond, mis on kõigile ehitajatele, sisustajatele ja kodu kaunistajatele innustuseks. Taas on osalemas neli paari, kes kõik annavad endast parima, et televaatajad nad hooaja lõpus võitjaks valiks.