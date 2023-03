LEIDA LAIUS 100! Leida Laiuse elu päästsid arstid, kuid teist võimalust last saada ei andnud saatus talle enam kunagi

„Mul on häbi, mul on nii häbi, et minu lapsega on midagi sellist juhtunud!“ ahastanud režissöör Leida Laiuse ema Armanda, kui kuulis tütre lapseootusest. Abielus ju Leida ei olnud, seega olnuks vallaslapse sünnitamine Armanda meelest ennekuulmatu patt ja emalikku toetust ta tütrele ei andnud. Nii nõudiski karm Armanda resoluutselt raseduse katkestamist. Ema tahe oli tugev. Leida andis alla ning kahetses seda elu lõpuni: „Mul oleks vähemalt lapski olnud…“