„KINOSAADE“ 194. OSA | Kas õudusfilm „Karupoeg Puhh: veri ja mesi“ ongi aasta oodatuim film?

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 194. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (We Have A Ghost, The Last of Us jpm!)

Lisaks anname ülevaate ka uutest kinofilmidest: Vetelkõndija, Viimane vahipost, Shazam! Jumalate raev, Nostalgia, Karje 6, Winnie Pooh: Blood and Honey (Karupoeg Puhh: veri ja mesi)

Mis filme ja seriaale on Raiko, Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?

Raiko: „We Have A Ghost“ (2023), „Chris Rock: Selective Outrage“ (2023), „Jim Jeffries: High and Dry“ (2023), „Luther: The Fallen Sun“ (2023), „Star Trek: Picard“ (2020), „The Last of Us“ (2023)

Henryk: „The Last of Us“ (2023– ), „The Witch: Part 2 – The Other One“ (2022), „The Killer“ (2022), „John Wick“ (2014), „John Wick: Chapter 2“ (2017), „Beastars“ (2019– ), „Solar Opposites“ (2020– ), „Shetland“ (2013– ), „The Mandalorian“ (2019– ), „Peter Rabbit“ (2018), „Peter Rabbit 2: The Runaway“ (2021), „Shrek“ (2001), „Shrek 2“ (2004), „Shrek 3“ (2007), „Shrek Forever After“ (2010), „Angry Birds“ (2016)