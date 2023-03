„KINOSAADE“ OSCARID 2023 | “Kõik kõikjal ja korraga” tegi Hollywoodi koorekihile ära

12. märtsi öösel vastu esmaspäeva jagati Oscareid ning üle pika aja oli tunne, et võidavad õiged inimesed ja filmid. Läks suures osas nagu oodatud, kuid usun, et kõigi jaoks oli üllatus, et „Kõik, kõikjal ja korraga“ sai tervelt 7 Oscarit. Vaadake ja kuulake meie muljed kui me kõik koos öösel üleval olime ja Oscareid vaatasime.