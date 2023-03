VINGE SAAVUTUS! Pääru Oja astub taas üles Netflixi toodetavas seriaalis

„Eks ma pidin õppima nugasid andekalt käes hoidma,“ sõnab Pääru. „Kutsuti proovima ja siis valiti välja. Eks see nii on, et mu viimane töö on mu järgmine töö. Mu viimane töö enne seda oli „Suvitajate“ film.“

Oja on ka varem Netflixiga koostööd teinud, mängides ajaloolises seriaalis „Viikingid: Valhalla“.

„Pääsesin seriaali läbi Iirimaa agentuuri, kus töötab mu soomlasest agent,“ selgitas Oja varem Õhtulehele. Mullu lõpule jõudnud menusarja „Viikingid“ sündmustega on Pääru kursis. „Olen ikka vaadanud ja oli huvitav.“

Võtted olid Pääru kinnitusel suurejoonelised ja rahvarohked. „Tore ja uskumatu oli näha nii suurt produktsiooni. Need kuulsad näitlejad on hirmus andekad, hoiavad hästi kirvest käes! Kohati oli platsil ka tuhandeid inimesi.“ Kas midagi üllatas ka? „Ma ei olnud otseselt üllatunud, sest ilmselt oskasin ikkagi oodata, et see on nii suurejooneline projekt.“