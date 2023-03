Venemaalt põgenenud filmikriitik Anton Dolin hindab „Savvusanna sõsaraid“: ainuke viis naiste seksualiseerimist lõpetada on meestest lahti saada

Dolin esitles restoranis Põhja Öökull oma uut raamatut, mis räägib Iraani filmirežissöörist Jafar Panahist. „See on juba minu 13. raamat, mis kõlab tõesti hirmutavalt. Olen juba ammu unistanud Panahist kirjutamisest. Selle pealkiri on „Aкт неповиновения“ („Trotslik akt“). Selle raamatu andsin välja Läti pealinnas asuva New Riga raamatupoe tiimi abiga ja mul on väga hea meel, et see on ometi müügil,“ alustas Dolin oma vestlusõhtut särasilmset publikut täis saalis.