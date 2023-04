KES PEITUB PIDURÜÜDE TAGA? Eesti staaride nõutumaid stiliste: tippmuusikutega töötades ei tohi ära tõusta

„Inimene võib olla trendidega kursis, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi oluline see, kuidas ta asju välja kannab. Ma võin panna artistile selga ülitrendikad riided, aga kui see ei sobi tema kehaproportsioonide või kuvandiga, siis ma ei tee seda,“ räägib stilist ja moedisainer Sille Randviir (30), kes on tänavu meie eurolauliku Alika Milova ihustilist.