Leida Laiuse sajandal sünniaastapäeval avatakse mälestuspink ja toimub filmi „Naerata ometi“ eriseanss koos näitlejatega

Leida Laius viibis tööasjus sageli Tallinnfilmi (praegune kino Artis) majas Harju tänaval, tema kauaaegne elukoht oli aga Mustamäel. Veidi vähem on aga teada asjaolu, et aastatel 1962-1965 elas ta Ants Lauteri tänaval, mis toona oli veel osa Imanta tänavast. Just siin, tema toonasest kodust üle tänava avabki Kesklinna valitsus mälestussildi. Sümboolne on ka pingi asukoht vaatega mänguväljakule - nii nagu Leida Laius oma loomingus keskendus palju lastele ja nende emadele.