„Mina ei ole enam Oskar Luts, olen nüüd Oskar Vähk.“

„Sel ajal oli kombeks, et haigele diagnoosi ei öeldud, aga Luts oskas ladina keeles lugeda ja mõistis. Heale sõbrale Eduard Jürgensonile, kes oli ka apteeker, kirjutas Luts, et on nüüd Vähk ja küllap on varsti kuulda tema minekust parematele jahimaadele,“ meenutab kirjaniku maise tee lõppvaatust Liivi Rosenvald, elupõline Oskar Lutsu majamuuseumi perenaine ja elanik.