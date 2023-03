HÜVA NÕU | Mis hävitab kindlalt igasuguse enesearmastuse ja paneb meid ennast halvasti tundma?

Hingamisterapeut Monika Palm tõdeb, et enesearmastus algab ühendusest iseenda ja oma vajadustega, paraku paljud inimesed endaga heas ühenduses ei ole. „Ei teata, kes me tegelikult oleme ja mida sisemiselt soovime, mis meid õnnelikuks ja rahulolevaks teeb,“ räägib ta. Sageli arvatakse, et eneseteadlikus olemas, kuid reaalsuses see puudub. Sellele viitavad sisemise rahulolu puudumine iseenda ja oma eluga, pidev rusutus, stress, depressioon ja muud haigusseisundid. Mis takistab meil leidmast endaga rahulolu? Kuidas ennast rohkem armastada? Kelle peaks enda elus esikohale seadma?