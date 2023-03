SAUNAFILMIS ALASTUSETA EI SAA! „Savvusanna sõsarate“ osatäitja: ütlesin filmimeestele paljalt tere, hüppasin sauna ja hakkasimegi pihta

„Olen väga positiivselt üllatunud, et need lood said nii suure rahva ette, sest erinevad lood puudutavad erinevaid inimesi. Usun, et need toovad meile endale rohkem avatust, ausust ja julgust, et elust julgemalt läbi minna,“ arutleb dokumentaalfilmis „Savvusanna sõsarad“ kaasa teinud naine.