BEEBIUUDIS: Macaulay Culkin on salamisi perelisa saanud

US Weekly teatel tõi Culkini kauane partner Brenda Song - samuti endine lapstäht - enne jõule ilmale poja, kes sai nimeks Carson. Kuulsa paari esikpoeg Dakota saab aprilli algul kaheseks. Temagi sünd oli avalikkusele ootamatu, sest Macaulay ja Brenda polnud rasedusest teada andnud.

Brenda ja Macaulay leidsid teineteist Seth Greeni filmi „Changeland“ (2019) võtetel. Macaulay teatas juba 2018. aasta intervjuus, et tahab suurt peret. „Mul tulevad ilusad lapsed. Brenda on Aasia päritolu, nii et mul tulevad tillukesed Aasia beebid. Nii ilus - terve kari väikseid Sean Lennoneid mööda maja ringi kappamas, vat seda ma tahan,“ ütles Culkin John Lennoni ja Yoko Ono pojale viidates.