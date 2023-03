HÜVA NÕU | Lavatehnik Karl Loonurm on ehe näide, et ka rasked terviseprobleemid pole põhjus, miks panna tulevikuunistused ootele

Võiste suvefestivali korraldaja ja lavatehnik Karl Loonurm soovib, et tema eluteekonnast jääks maha mõni saavutus, mida oleks hea vanaduspõlves meenutada. Kõige parem, kui see tooks ka järeltulijatele naeratuse näole ja inspireeriks neid elus olema tugevad ja järjepidevad. Kuidas seda teha ilma häda ja valuta, sest tema tulevikuunistused on vahel ootele pannud ka rasked terviseprobleemid.