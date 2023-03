SADISTLIK LAPSEPÕLV | Väärkoheldud poisist sai heategevuse eestvedaja: istusin lapsena lehmaketiga õunapuu küljes ja sain iga asja eest vanematelt peksa

Aivar Reinmets on abikaasa ja kolme lapse isa, kellel on süda olenemata läbielatust õige koha peal. Ta panustab kogu oma vaba aja annetuste kogumisse, et aidata ühiskonna nõrgemaid. Tänu Aivarile ja tema abikaasale Riinale on nii mitmedki pered saanud endale inimväärse elu ja toetuse, millest nad varem ei osanud unistadagi.