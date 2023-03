VIDEO | Menusarja staar ilmus hooaja avaüritusele ootamatult kõhukana

HBO menusarjas halastamatu meediamoguli Logan Roy (Brian Cox) ainsat tütart Shivi kehastav Snook rääkis uue hooaja esitlusel, et on rasedusega jõudnud 32. nädalasse. Ta naljatas, et „Succession“ on talle näidanud, kuidas üks lapsevanem käituda ei tohiks.

Snook on rääkinud, et tema ja Lawson (44) olid enne armumist aastaid sõbrad. 2020. aastal koroonapandeemia alguses sattusid nad üheskoos Melbourne'is lockdown'i. „Ja me armusime,“ rääkis näitlejanna 2021. aastal Austraalia Vogue'ile. „Oleme 2014. aastast sõbrad olnud, koos elanud, koos reisinud, meil oli alati hea meel teineteist näha, aga see oli täiesti platooniline. Me lihtsalt ei sattunud korraga üksikud olema.“