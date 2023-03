HÜVA NÕU | Maria Baydar jagab nippe, kuidas ebameeldivad tunded elus pöörata enda kasuks

Tunnustatud koolitaja ja enesearengu juht tõdeb, et elades kiire elutempoga kaootilises maailmas on inimkond unustanud psüühikasse maetud tõelise aarde – varjukülje. Ta selgitab, et varjukülg on see osa inimese psüühikast, mida oleme harjunud alla suruma ja eirama. Varjukülje osaks on kõik ebameeldivad tunded, iseloomuomadused, mineviku läbielamised, traumad, ihad, hirmud, fetišid – kõik, millele inimene ei julge otsa vaadata, mida ei taha enda kohta tunnistada. Siiski on varjukülg ebameeldiv vaid siis, kui seda pidevalt tähelepanuta jätta. Teadvustades ja tunnistades oma varju, saab sellest väärtuslik ja võimas vägi, mida oma elus igapäevaselt edu ja õnne loomiseks kasutada. Aga kuidas seda teha?