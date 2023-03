Alasti ringi uidanud endine lapstäht viidi psühhiaatrilisele ravile

Keegi pealtnägija rääkis TMZ.comile, et endine „Amanda Show'„ täht oli tänaval ihualasti. Bipolaarse häire all kannatav näitlejatar peatas mööduva auto ja ütles juhile, et elas äsja üle psühhiaatrilise episoodi. Amanda helistas ise päästeametisse ja viidi lähimasse politseijaoskonda. Seal otsustas vaimse tervise ekspert, et Bynes tuleb toimetada psühhiaatrilisele ravile.