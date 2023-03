HÜVA NÕU | Neli ahvatlevat põhjust, miks õppida virtuaalseks assistendiks

Eesti esimesel virtuaalsete assistentide mentoril ja koolitajal Liina Ostumaal on peagi ilmumas virtuaalse assisteerimise teemaline raamat „Ma ei tea, aga ma uurin välja“. Ta selgitab raamatus, miks õppida virtuaalseks assistendiks. Ostumaa usub, et oluline on tööd tehes säilitada õnne- ja rõõmutunne ning virtuaalsed assistendid saavad ise valida, millal ja kus töötavad. Kuidas alustada?