Ivo Eensalu: „Käin Mõmmina lasteaiapidudel. Põnnid tahavad sülle ronida, aga mina vaatan, et ei saaks kaela ahistamissüüdistust.“

„Ahhaa, ahhaa, mul selge on A, jaa-jaa, jaa-jaa, kui katus on A, kus vihma kui sajab, varju ma saan,“ on Mõmmit kehastanud Ivo Eensalul tänaseni peas kultussaate staatusesse tõusnud seriaali „Mõmmi ja aabits“ esimese osa luuletus, kus Mõmmi saab selgeks A tähe.