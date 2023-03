Bruce Willis 68: dementsus hävitas „Visa hinge“ staari eduka karjääri ja idüllilise elu

Willis oli kümne aasta taguses ajakirja GQ intervjuus väljendanud soovi minna pensionile sama väärikalt kui Hollywoodi legend Cary Grant. Viimane taandus ekraanilt 62aastaselt, kui sündis tütar Jennifer - omaaegne naistelemmik tahtis Jenniferile stabiilset lapsepõlve tagada. „Oleksin ju võinud edasi näidelda ja vanaisa või mõnd hulkurit mängida, aga avastasin, et elus on tähtsamatki,“ ütles Grant. Kuid Bruce Willis oli sunnitud ameti maha panema aastatepikkuse traagilise võitluse järel - Hollywoodis sahistati juba ammu, et „Visa hinge“ staar kannatab mäluprobleemide all ning talle tuleb repliike kõrvaklapi kaudu ette sööta.