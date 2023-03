MILLINE OLEKS ELU ILMA JOHANNES AAVIKUTA? Ei oleks meil mõrvu, laipu ega relvi

Esimese omaloomingulise uudissõna, „jaunis“, pakkus keelemees Johannes Aavik välja 1913. aastal, 32aastaselt. Jaunis tähendas suuremeelset, ent laiemasse keelekasutusse see sõna siiski ei juurdunud. Kokku lõi Aavik umbes 200 uut tüvisõna. Neist suur osa on unustustehõlma vajunud, aga paljudeta – näiteks nendesamade mõrva, laiba ja relvata – ei kujutaks me eesti keelt enam ettegi. Lisaks rikastas ta eesti keelt laensõnadega, taaselustas murdesõnu ning reformis grammatikat.