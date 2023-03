Johannes Aavik hindas naiseilu: mitte iga naisterahvas ei kõlba katmata ihuga vaadata, sel peaks eelkõige olema ilos, elegant keha

1909. aastal ilmus Noor-Eesti 3. albumis kellegi J. Randvere nimelise isiku kirjatöö pealkirjaga „Ruth“, milles autor kirjeldas enda unelmate naist ehk – nagu ta ise ütles – „ülinaist, kelle kingapaelu ta ei ole väärt lahti päästma“, naist, kes on mehega võrdselt intellektuaalne, kes oskab keeli ja kõrgemat matemaatikat. Naist, kes on andekas erinevates kunstides, suurepärase iseloomuga, vaba naistele nii omasest edevusest ja väiklasest auahnusest. Vaatamata sellele, et küpselt tark ja talendikas, on ta alles noor neiu, „vaevalt üle kahekümnenda eluaasta läve sammunud“. Paksu meekarva juuksepahmakaga, mõistagi imeilus. Ehk nagu autor ütleb: „Nooruse ja tervise lõhn näib temast välja hoovavat. See ei ole mitte rõõsk punapõskne neiu, kes midagi vesist ja sisutat on, vaid temas on midagi tahedat ja karmi, aga pehmet ja paitavat ühtlasi.“