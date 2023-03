Noortesaate võitjat Pert-Erik Purget rabavad tüdrukud tema enda lööklausega: „Kas tead, et mul on autos 71 kohta? Sina ja mina ees ning 69 taga.“

Kuna uks saate „Kõige parem kaaslane“ võitja Pert-Erik Purge (20) südamesse on lukku keeratud ja võti on ühe kauni tütarlapse käes hoiul, peab ta neile kümnetele piigadele, kes temasse saadet vaadates ära armusid, viisakalt korvi andma. „Tüdrukud kirjutavad mulle komplimente, et olen nunnu, ilus ja normaalne. Kohtingule on ka kutsutud. Eks nad võivad mulle kirjutada ikka, aga peavad siis lihtsalt pettuma.