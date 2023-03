Taani prints Joachim lahkub pärast tiitlitüli koos perega Euroopast

Prints Joachimi ja tema pere suurest elumuutusest teatas reede hommikul Taani kaitseministeerium. Pressiteates seisab, et Joachim on nimetatud Taani suursaatkonna kaitsetööstuse atašeeks. Tööd Washingtonis alustab ta 1. septembril. Ka Pariisis on prints töötanud Taani saatkonnas kaitseatašeena. Selles ametipostis lõpetab ta suvel. Printsess Marie on tegutsenud saatkonnas Taani kultuuriesindajana.