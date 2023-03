INTERVJUU | Hendrik Sal-Saller: „Ma pole selline mees, kes peeglisse vaadates ütleks: „Vau!““

„Usun, et iga inimene suudab ise oma eluteed mõjutada. Mina mõtlen alati nõnda, et kui jõuad teekonnaga vastu seina, pead valima, kas lähed vasakule või paremale. Vahest on valikud väga rasked ja ebameeldivad, aga midagi ei ole parata, need tuleb ära teha,“ arutleb 30. sünnipäeva tähistava Smilersi pealik Hendrik Sal-Saller (57). Kas valikuid tehes peaks kuulama aga mõistust või südant? „Mingit kindlat valemit pole. Ma pole terapeutiline nõustaja, kellel on internetist prinditud välja tõend, et mingi guru andis mulle sertifikaadi. Nii nagu praegu moes on.“