HÜVA NÕU | Personaaltreener Janika: ülekaaluliseks on võimalik end süüa põhimõtteliselt kõigest, isegi porgandist ja kartulist

Tsiteerides Toidu Arengu Instituudi toitumise ja liikumise osakonna eksperti Tagli Pitsit on tervisliku toitumise aluseks neli põhimõtet: vastavus vajadusele, toitainete tarbimine õiges vahekorras, mõõdukus ja mitmekesisus. „Nende nelja punktiga ongi kõik öeldud - me peame saama iga päev piisavas energiahulgas kvaliteetset, toitaineterikast ja mitmekesist toitu,“ lisab personaaltreener Janika Koch-Mäe. Ta selgitab, mis on tervisliku toitumise müüdid ja kuidas tegelikult tervislikult toituda.