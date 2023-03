ARVUSTUS JA GALERII | Inimkonna suurim vaenlane on inimene. Tanel Toomi ulmefilm „Viimane vahipost“ toob lagedale inimeste tegeliku pale maailma lõpu eel

Sünopsis: „Filmi tegevus viib vaatajad lähitulevikku – aastasse 2063, kus inimkond saab maitsta enda mõtlematuse vilju. Selles postapokalüptilises linateoses on inimeste tegutsemine kaasa toonud drastilise kliimamuutuse ja ookeanide veetase on katastroofiliselt tõusnud. Maailma on jäänud vaid kaks suuremat kontinenti ja järjest tõusva veetaseme eest pagedes on hukka saanud miljardid inimesed. Kahe kontinendi vahele merre on rajatud vahipost, mis peaks hoiatama maismaad vaenlase pealetungi eest. Vahipostil ootavad neli sõdurit oma vahikorra üleandmist, mis oleks pidanud aset leidma juba kolm kuud tagasi. Teadmata, kas nad üldse kunagi koju pääsevad, peavad nad pidevalt otsima kaugusest vaenlast, keda nad siiani kordagi näinud pole. Pinna all kobrutavad pinged pääsevad valla hetkel, mil silmapiirile ilmub salapärane laev.“