PIKA KOHTUSAAGA LÕPP! Alari Kivisaare väljaütlemisi peeti rassistlikuks, kuid petitsiooni algatajalt mõisteti välja kopsakas hüvitis

Selgub, et riigikohus ei võtnud esmaspäeval Alari Kivisaare ja Katrina Raiendi kaebusi isegi arutusele ning seega jõustus Tallinna ringkonnakohtu otsus. See tähendab, et Alari Kivisaare vastase petitsiooni loonud aktivist Katrina Raiendilt mõisteti välja hüvitis, kuid Kivisaare väljaütlemisi Sky Plusi hommikuprogrammides, millele petitsioonis viidati, hinnati rassistlikuks.