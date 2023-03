PUUDUJÄÄK EESTI KOHTUSÜSTEEMIS?! Väikelast seksuaalselt kuritarvitanud isa juhtum jõudis Euroopa Inimõiguste Kohtusse: tehti märkimisväärseid vigu, mis õõnestasid vastutusele võtmist

Lugu sai alguse üle kümne aasta tagasi – Linda (nimi muudetud - toim.) oli Liisa (nimi muudetud - toim.) ja tema toonase elukaaslase ainus ühine laps. Kui laps oli umbes kolmene läksid vanemad lahku, kuigi Liisa kolis tütrega teise linna, lepiti kokku, et laps käib ka isa juures. „Kui hakkasime eraldi elama, kartis laps alguses isa juurde minna, ta ei olnud valmis minema. SSoovides lapsele parimat arvasin, et pean aitama lapsel isa juures kohaneda, et nende kontakt saaks jätkuda. Käisin ise veel kaasas, et laps saaks isa juurde ööseks jääda ja lubasin ka isa enda koju ööbima,“ räägib Liisa.