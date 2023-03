EFTA 2023 auhindade suursoosikuiks on mängufilmid „Kalev“ ja „Apteeker Melchior. Viirastus“

Et EFTA puhul on otsustatud, et üle 31 auhinna välja ei jagata, siis sai filmirahvas endale ühe priisi juurde teleinimeste laualt – teled loobusid ühest kategooriast ning filmitegijad said tänu sellele lõpuks juurde kauaigatsetud kategooria – parima grimeerija. Ning sellele auhinnale nomineeritute seas on mõlema favoriidi – filmide „Kalev“ ja „Apteeker Melchior. Viirastus“ grimmikunstnikud.