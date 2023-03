Kultuurkapitali proosaauhinna pälvinud Piret Raud: kuna aeg meie ümber on kõhe, siis on ka lood tumedavõitu

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna pälvinud Piret Raud peab värsket jutukogu „Nimepanija“ seni enda kõige süngemaks teoseks. „Tahes-tahtmata on mingid pimedamad mõtted või tumedamad toonid loomingusse tulnud. Emotsionaalselt oli kõige raskem kirjutada kõige pikemat lugu „Aiapäkapikk“. Kui sõda puhkes, siis esimesed päevad ei suutnud ma üldse keskenduda või kirjutada nagu paljudki teised. See ongi mõneti allegooriline lugu. Kui lugeja seda loeb ja teab, et see on kirjutatud pärast sõja puhkemist, siis ta ilmselt nokib selle mõtte nende fantastiliste kujundite vahelt välja,“ jagab Raud.