HÜVA NÕU | Kuidas noorest, vaid 600-eurose sissetulekuga üliõpilasest, sai aastaga edukas ettevõtja?

Vaid 600-eurose sissetulekuga üliõpilasena tegi ta otsuse osaleda 1500-eurose kuumaksuga mentorlusprogrammis. Kuna see kulu käis talle selgelt üle jõu, otsustas ta programmist võtta viimast ning rakendada kõik õpitu kohe praktikasse. Vaatamata oma noorusele on Sigrit aidanud ka mitmetel kogenud koolitajatel liikuda edukalt veebikoolituste maailma ja inspireerinud sadu inimesi alustama oma veebikoolitamise äri. Ta usub, et saada edukaks oma soovitud alal, peaks valima ühe fookuse, milles sa tahad väga heaks saada – vali üks kitsas sihtrühm ja teeni neid nii hästi kui vähegi oskad. Ta annab nõu, kuidas algaja ettevõtjana võita usaldus ning saada edukaks.