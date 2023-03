Jürgen Rooste: „Loodame, et ei tule nii hullu aega, kui kõik hakkaksid salaja luuletusi ümber kirjutama.“

Kui Jürgen Rooste luuleraamatu pealkirjale „Loimurite laul. Väike korrosioonikatekismus“ pilk peale visata, tekib vägisi tahtmine guugeldada. Sellest, kes või mis on loimurid, pole õrna aimugi. „Mul on varemgi mõned sellised pealkirjad olnud, mis on inimestes tekitanud tahtmist ja vajadust uurida; see on mul mõnikord täitsa eesmärgipärane,“ naerab Jürgen, kes emakeelepäeval loimurite-raamatu eest kultuurkapitali luuleauhinna pälvis. Küllap irriteerisid loimurid tükkis korrosioonikatekismusega auhindade üle otsustajaidki.