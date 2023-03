ELUST TEISEL POOL OOKEANI! Ameerikas magistriõpinguid lõpetav Victoria Villig: ma ei näe, et kodumaast täiesti eemale jääksin ja elu siin nullist üles ehitaksin

Victorial on käimas ülikooli lõpuaasta – praeguseks on tal tehtud koguni kolm lühifilmi ja suur töö käib lõpufilmi kallal. „See on võrdväärne lõputööga, mis tavaliselt kirjutatakse. Töötame selle kallal terve aasta,“ selgitab ta. Tänu sellele on ka loenguid veidi vähem, sest seoses lõpufilmiga on palju koosolekuid, tuleb otsida võttekohti ja näitlejaid ning stsenaariumit arendada.