Pedofiil Gary Glitter pisteti kuu aega pärast vanglast vabanemist uuesti pokri

1970ndate suuremaid staare Glitter (õige nimega Paul Gadd) istus talle määratud 16aastasest vabaduskaotusest ära pool ja vabanes veebruaris. Kuid Briti kriminaalhooldusteenistuse teatel on ta vabanemistingimuste rikkumise eest uuesti vangistatud. Glitter pidi kandma GPS-seadet ja alluma jälgimisele. Sky Newsi teatel tabati muusik katselt siseneda tumeveebi.

Briti võimude kinnitusel on avalikkuse kaitsmine neile esmatähtis. „Sellepärast olemegi seadnud karmid vabanemistingimused ja kui kurjategijad neid rikuvad, saadame nad kõhklematult vahi alla tagasi.“

Glitter mõisteti 2015. aastal süüdi vägistamiskatses, neljas seksuaalse ahistamise episoodis ning seksuaalvahekorras alla 13aastase tüdrukuga, vahendab BBC News. Toona ütles kohtunik, et muusiku ohvrid olid seksuaalsest kuritarvitamisest ilmselgelt traumeeritud. „Te põhjustasite neile kõigile tõelisi ja kestvaid kahjustusi ja tegite seda vaid selleks, et rahuldada omaenda sündsusetuid soove.“ Kohtunik lisas, et tahtnuks Glitteri eluks ajaks trellide taha mõista.