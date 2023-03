SÜÜ ON TÄHTEDEL! Kuidas mõjutavad sodiaagimärgid sinu moevalikuid ja riietumisstiili?

Päikesemärk on horoskoobi tõlgendamisel üks tähtsaimaid tegureid, mis iseloomustab inimese olemust ja näitab, kuidas ta kasutab talle antud energiat ja loomisjõudu oma potentsiaali arendamiseks. Kuumärk on sünnikaardis tähtsuselt teine märk. See mõjutab inimese tunde- ja sisemaailma.