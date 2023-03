HÜVA NÕU | Kuidas kasvatada kiirelt oma varasid isegi siis, kui sul on nullilähedane kogemus?

Ettevõtja, investor ja isa Priit Valk on alates 22. eluaastast töötanud edukalt juhtivatel kohtadel, kuid tunnistab, et jõudis mõisteni „passiivne sissetulek“ alles eelmise aasta juunis. Priit usub, et tema edu saladuseks on just põhjalik eeltöö ja enesekindel tegutsemine. Nii võttis ta ette kaks kuud, mil oma palgatöö kõrvalt täielikult keskendus investeerimismaailma uurimisele ja on nüüdseks 11 üürikorteri omanik. Ta annab nõu, kuidas kasvatada kiirelt oma varasid isegi siis, kui sul on vähene kogemus.