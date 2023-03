PILDID | „Queen of Europe 2023” tiitliga pärjatud Eliise Randmaad tervitati lennujaamas maasikate ja kuumade kallistustega

Johan lendas Egiptusese „Top Model of The World“ finaaliks, mis toimus 3. märtsil, et toetada Eliiset tema viimastes võistlusvoorudes. Noored jäid peale edukat võistlust Sharm El Sheikhi veel nädalaks, et puhata, nautida päikest ja helesinist merd ning tähistada suurepärast tulemust ühel maailma suurimal modellivõistlusel.