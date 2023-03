Eesti ilusüstide kuninganna õigustas TikTokis enesetappe: „Ma ei kahetse oma öeldust midagi“

Marju Karin: „Olin kuuene, kui isa palus mul kaussi hoida, kui ta mu silme ees veene lõikas, et emaga manipuleerida. Mu ema ja vanaema on teinud enesetapu. See pole trauma, see on elu ja ma ei läinud siis psühhiaatri juurde ning ei hala ka praegu.“

Kui tegemist on pakilise murega, siis helista

Lasteabi: 11 6111 (24 h)

Ohvriabi telefon 11 6006 (24 h)

Hingehoiu telefon 11 6123 (24 h)

Eluliin: 655 8088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) iga päev 19–07.

Kiirabi: 112 (24 h)