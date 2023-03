Taavi Tõnisson: „Ainult hästi palju endast andes on lootust, et midagi tuleb tagasi.“

„Elamist või elu ei tohiks karta. Teiseks – et sa ise inimesena oleksid oma elu roolis. See on sinu elu, sina juhid. Ei saa mõelda, et elu on midagi, mis juhtub su ümber, sa saad väga paljusid protsesse juhtida. Ja ikkagi – otsida ilu selles elamises. Viimane asi – kõikide ootustele ei saa vastata. Ei peagi vastama,” loetleb näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson olulisi mõtteid, mida ta soovib enda lastele ellu kaasa anda. Tema ise ei ole elamist kartnud. Elamisjulgus on tõmmanud ta küll noorena musta auku, aga ühtlasi andnud ka jõu sealt välja ronida.