KARM SÜÜDISTUS: Loreeni värske eurolaul on nurjatu plagiaat?!

Rootslased kuulutasid laupäeva õhtul oma tänavuseks eurolauluks 11 aasta taguse Eurovisioni-võitja Loreeni „Tattoo“. Paljud on juba veendunud, et Loreen (39) võidab Eurovisioni teist korda. Kuid Iltalehti teatel kahtlustatakse pala autoreid - kelle seas on ka Loreen ise - plagieerimises.