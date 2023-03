VIDEO | OSCARI-ÕHTU LIIGUTAVAIM HETK: Travolta avaldas austust vähki surnud filmipartnerile. Miks aga jäeti mälestussegmendist välja mitu tuntud nime?!

69aastane Travolta võitles pisaratega, paludes publikul nii saalis kui teleekraanide ees mälestada tema kolleege, keda enam meie seas pole. „Nad on puudutanud meie südant, nad on toonud meie näole naeratuse ja neist on saanud meie armsad sõbrad, kellele jääme alati lootusetult pühendunuks,“ viitas Travolta Newton-Johni tegelaskuju Sandy ballaadile „Hopelessly Devoted To You“.