NOORTE VALIK! Martti Hallik võttis abikaasa Liina Ariadne perekonnanime

Kuidas siis nii? „Päris pikalt enne pulmi arutasime, et kumb kumma nime võtab. Ühel hetkel mõtlesin, et mina võtan nimeks Pedanik ja siis jälle, et Linna võtab Hallik. Seal (Las Vegases - toim) olles mõtlesime, et okei võtame nimeks Hallik. Kui olime selle ära teinud, tundsin, et võib-olla oli see vale otsus. Mina ei tahtnud tegelikult, et kumbki peaks kummagi nime võtma. Tahtsin välja mõelda täiesti uut nime, et saaksime alustada täiesti uut dünastiat. Okei, dünastia oli nali, aga päriselt tahtsin uut nime. Mulle meeldib teha asju teisiti. Seega otsustasin Eestis pulmapaberit sisse andes, et võtan Liina perekonnanime. Kuna aga paberitel oli kirjas, et Liina on Hallik, pidi tema oma nime tagasi vahetama.“